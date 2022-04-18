Анахайм, США, , 08:49 — REGNUM «Анахайм Дакс» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:4.

Хоккеист Владислав Гавриков Fabien Perissinotto

В составе «Анахайма» дубль оформил нападающий Трой Терри. Ещё по шайбе забросили Джерри Мейхью, Тревор Зеграс, Кэм Фаулер и Дерек Грант.

В составе «Коламбуса» точными бросками отметились форварды Джейк Бин, оформивший дубль, Шон Курали и Коул Силлинджер. Российский защитник Владислав Гавриков отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Анахайм» занимает 12-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 74 очка. «Коламбус» идёт на 10-м месте в Восточной конференции с 76 очками.

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