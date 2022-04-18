Белград, 18 апреля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Отказ вводить санкции против России дорого обходится Сербии, заявил сербский президент Александр Вучич в эфире TV Pink.

Predsednik.rs Александр Вучич

По его словам, за поддержку антироссийских санкций его ждёт «любая награда». Сербского лидера на Западе все прославят и будут назвать «величайшим демократом в мире», а не авторитарным и полуавтократичным руководителем.

«Нам дорого обходится то, что не поддерживаем санкции. Дороже, чем думаете», — подчеркнул Вучич.

Он пояснил, что Сербия поступилась бы своими принципами, если бы ввела санкции. Эта страна на своём примере знает об аморальности и безрезультатности таких ограничений.

Вучич напомнил о поддержке со стороны России и отметил, что Сербия — единственная из стран Европы, не поддержавшая санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, Вучич заверил, что Сербия из принципа не откажется продолжать авиаперелёты в Россию.

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