Москва, , 08:45 — REGNUM В столичных парках снова заработают павильоны «Здоровая Москва». Они откроются для посетителей в мае, сообщается на сайте мэра столицы.

Павильон «Здоровая Москва» Mos.ru

В павильонах москвичи смогут пройти диспансеризацию и проверить состояние здоровья. Особое внимание будет к людям переболевшим COVID-19.

Павильоны «Здоровая Москва» пользуются популярностью у горожан. В одном месте можно быстро пройти большой объем исследований без предварительной записи.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году павильоны работали в 45 парках и зонах отдыха Москвы. В них обследовались более 277 тысяч человек.