Москва, 18 апреля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Заметное понижение температуры в конце рабочей недели ожидается в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

7dach.ru Похолодание

«Есть регионы, в которых наиболее заметно изменится температура в ближайшие дни. В Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае в понедельник тепло ещё сохранится до +13 °C. Дальше погода откатится почти на месяц», — цитирует его ТАСС.

Вильфанд добавил, что в Новосибирской области температура понизится на 15 градусов, в Кемеровской области — на 20 градусов.

Он добавил, что юг европейской части России заметное похолодание сразу на 10 градусов настигнет уже 20 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вильфанд заявил, что на сегодняшний день на 80% территории России все еще сохраняется снежный покров.

Также синоптик уточнил, что на данный момент снег уже сошел в южной части России — в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также на юге Центрального, Приволжского, Уральского федеральных округов.