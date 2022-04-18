Кабанский район, Бурятия, , 08:43 — REGNUM Прокуратура организовала проверку по факту гибели пяти работников Селенгинского целлюлозно-картонного комбината в Бурятии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура Ysia.ru

17 апреля в одном из зданий предприятия были найдены тела двух мужчин и трёх женщин. Ещё одну пострадавшую в тяжёлом состоянии госпитализировали в районную больницу. У неё диагностировали отравление неизвестным газом.

«Прокуратурой республики организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, в том числе в сфере охраны труда. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Кабанского района», — отметили в ведомстве.

Результаты расследования поставлены на контроль прокурором республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабанском районе в связи с происшествием объявлен пятидневный траур. Семьям погибших и пострадавшей выплатят компенсации из резервного фонда правительства региона.

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