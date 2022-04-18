Пермь, 18 апреля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы России отчитались о доходах за 2021 год. Среди пермских депутатов самый высокий доход у Антона Немкина («Единая Россия») — 229 млн рублей. В собственности депутат указал только квартиру площадью 40 кв. метров.

Mezenmir Деньги

Роман Водянов («Единая Россия») заработал за прошлый 48,3 млн рублей. В совместной с супругой собственности имеет земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (1354 кв. м) и дом (180 кв. м). Депутату принадлежат два автомобиля Lexus LX 570. Жена Водянова владеет маломерным катером.

Игорь Шубин («Единая Россия») отчитался о годовом доходе в 6 млн рублей. Депутат является владельцев двух квартир (одна из них — в долевой собственности), гостевого дома и дома охотника с земельным участком площадью 13,8 тыс. кв. метров, а также на правах долевой собственности двумя машиноместами.

Дмитрий Скриванов («Единая Россия») отчитался о 5,9 млн рублей. Депутат является собственником квартиры (170 кв. м) и автомобиля BMW.

Доход Ирины Ивенских («Единая Россия») – 3,6 млн рублей. Недвижимости и транспортных средств не имеет.

Доход Андрея Кузнецова («Справедливая Россия – За правду») составил 3,8 млн рублей. В собственности депутата числится три участка, нежилое помещение. В автопарке имеется три автомобиля, прицеп и снегоболотоход.

Депутат Марии Дробот (КПРФ) указала доход в 3,1 млн рублей. Она владеет одной квартиру. Вторая квартира находится во владении на правах долевой собственности.