Рим, 18 апреля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Экономика Италии не находится в состоянии рецессии, хотя в 2022 году экономический рост замедлился, заявил в интервью Corriere della Sera премьер-министр Марио Драги.

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Ранее статистики заявили, что уровень инфляции в Италии в первом квартале 2022 года вырос до 6,5%, а объем ВВП снизился на 0,5%.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.