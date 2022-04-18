Уфа, , 08:41 — REGNUM Круглогодичный эко-отель могут построить на побережье реки Белой в Башкирии. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Турбаза в шаговой доступности от города Советская Гавань никогда не пустует Ольга Демиденко © ИА REGNUM

Сообщается, что на начальном этапе объем инвестиций в проект составит около 50 млн рублей. Планируется создать 15 новых рабочих мест.

«Уфа становится одним из главных туристических центров России и нам нужно быть готовыми к кратному увеличению турпотока, создавая инфраструктуру для полноценного отдыха. Совместно с инвестором мы доработаем концепцию и технические детали проекта, после чего сможем перейти к дальнейшим этапам его реализации», — приводит пресс-служба слова генерального директора корпорации развития Башкирии Наиля Габбасова.

Отмечается, что инвестор намерен построить глэмпинги для гостей любых возрастов. В комплексе планируют обустроить пляжную зону, детскую площадку и объекты для активного времяпрепровождения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены построить комплекс из эко-отелей.