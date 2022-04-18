МИД Индонезии осудил действия полиции Израиля в мечети Иерусалима
Джакарта, 18 апреля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии осудило вооруженное насилие со стороны израильских сил безопасности против мирных жителей Палестины на территории иерусалимской мечети Аль-Акса, сообщает CNN Indonesia.
«Этот акт насилия в отношении мирных жителей не может быть оправдан и должен быть немедленно прекращен, особенно в мечети Аль-Акса в священный месяц Рамадан», — говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел Индонезии.
Индонезия решительно осуждает вооруженное насилие со стороны израильской полиции, которая ворвалась в мечеть Аль-Акса, в результате чего 150 жителей получили ранения.
Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия осуждает акт сожжения Корана в Швеции и просит индонезийских граждан не поддаваться на провокации.