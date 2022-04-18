Забайкальск, Забайкальский край, , 08:38 — REGNUM Памятник неизвестному солдату, который был установлен еще в шестидесятых годах прошлого века, отреставрируют в Забайкальске ко Дню Победы. Об этом 18 апреля сообщает территориальный департамент по развитию регионов.

Памятник неизвестному солдату в Забайкальске Департамент по развитию регионов Забайкалья

К работам уже приступили, полностью очистили от старой краски. Один элемент памятника воссоздается заново.

«Это память, — говорит глава Забайкальска Андрей Красновский, — мы не имеем права забывать те события, которые происходили в годы Великой Отечественной войны. Это то немногое, что мы можем сделать на сегодняшний момент».

Уже в начале мая все реставрационные работы будут завершены, а седьмого мая пройдет торжественное мероприятие, посвященное павшим в годы Великой Отечественной войны солдатам.

Как сообщало ИА REGNUM, более 175 тысяч забайкальцев ушли на фронт и почти каждый третий погиб за свободу и независимость Родины.

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