Забайкальск, Забайкальский край, 18 апреля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Памятник Неизвестному Солдату, который был установлен еще в шестидесятых годах прошлого века, отреставрируют в Забайкальске ко Дню Победы. Об этом 18 апреля сообщает территориальный департамент по развитию регионов.

Департамент по развитию регионов Забайкалья Памятник Неизвестному Солдату в Забайкальске

К работам уже приступили, полностью очистили от старой краски. Один элемент памятника воссоздается заново.

«Это память, — говорит глава Забайкальска Андрей Красновский, — мы не имеем права забывать те события, которые происходили в годы Великой Отечественной войны. Это то немногое, что мы можем сделать на сегодняшний момент».

Уже в начале мая все реставрационные работы будут завершены, а седьмого мая пройдет торжественное мероприятие, посвященное павшим в годы Великой Отечественной войны солдатам.

Как сообщало ИА REGNUM, более 175 тысяч забайкальцев ушли на фронт, и почти каждый третий погиб за свободу и независимость Родины.

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