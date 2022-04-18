Ярославль, 18 апреля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Сайт правительства Ярославской области временно недоступен пользователям. Причиной этого стала хакерская атака, сообщает телеграм-канал областного правительства.

Правительство Ярославской области

«Портал органов исполнительной власти региона подвергся ddos-атаке из-за рубежа. Специалисты областного Департамента информатизации и связи, а также государственного учреждения «Электронный регион» ведут работы по восстановлению доступа», — сообщили в правительстве.

Проблемы начались 17 апреля, по состоянию на утро 18 апреля работоспособность сайта не восстановилась.