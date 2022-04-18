Чебоксары, , 08:37 — REGNUM В Чувашии реорганизация ждёт два государственных бюджетных учреждения: архив современной истории и «Чувашкино». К архиву присоединят киностудию. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Работа с документами в архиве Алексей Колчин © ИА REGNUM

Согласно решению, к Государственному архиву современной истории Чувашии (ГАСИ) присоединяется учреждение «Государственная киностудия «Чувашкино» и архив электронной документации». Оба учреждения являются бюджетными и находятся в ведении минкультуры Чувашии.

«Определить основной целью деятельности БУ «Госархив современной истории Чувашской Республики» обеспечение сохранности, комплектование, учёт и использование документов архивного фонда Чувашской Республики и других архивных документов, в том числе электронных и аудиовизуальных документов», — отмечается в документе.

Имущество «Чувашкино» будет закреплено на праве оперативного управления за ГАСИ. Речь идёт о недвижимом имуществе балансовой стоимостью13 704 065,25 рубля: складе, двух нежилых помещениях, кинотеатре «Луч» и двух земельных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, «Чувашкино» первоначально предлагалось присоединить к национальной телерадиокомпании (НТРК): планировалось, что компетенции по развитию кинематографии передадут НТРК, а полномочия по ведению архивного дела возложат на исторический архив и архив современной истории.

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