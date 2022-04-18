Таджикистан, 17 ноября, 2006, 09:48 — ИА Регнум. Национальный банк Таджикистана намерен дополнительно заказать монеты и банкноты национальной валюты в России и Германии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя председателя банка Ахмаджона Шарифджанова, чеканка таджикских дирамов (монеты), как и ранее, будет производиться в Санкт- Петербургском монетном дворе , а новые сомони (бумажные банкноты) будут печатать в "Гизеке-Давриент" (Германия).

Ахмаджон Шарифджанов отметил также, что с каждым годом в Таджикистане растет потребность в дополнительной наличности. "В течение нескольких лет из оборота постепенно изымались ветхие бумажные дирамы и заменялись на металлические, в результате чего Таджикистану потребовалась дополнительная денежная наличность, - сказал зампредседателя банка. - Партия монет, которая была отчеканена в России летом этого года, уже постепенно уходит в расход и в связи с этим уже до конца этого года начнётся чеканка новых дирамов".

По словам Шарифджанова, экономика республики развивается стремительно, и постепенно Нацбанк намерен увеличить объём наличности, находящейся в обороте. По данным банка, на сегодня в обороте находится около 200 млн. сомони (примерно $59 млн.) "Количество новых сомони и дирамов, которые будут отпечатаны и отчеканены в Германии и России, пока неизвестно, но мы полагаем, что объём будет превышать предыдущие заказы", - заключил он.