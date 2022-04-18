Москва, , 08:36 — REGNUM На сегодняшний день на 80% территории России все еще сохраняется снежный покров. Об этом 18 апреля рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В Москве снег сошел, но еще на 80% территории он лежит, причем плотно. В Северо-Западном федеральном округе его много — снежный покров от 14 до 40 см, на Урале — 30-50 см, в Приволжском федеральном округе - 14 см. До конца недели такая ситуация сохранится», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик уточнил, что на данный момент снег уже сошел в южной части России — в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также на юге Центрального, Приволжского, Уральского федеральных округов.

«На юго-западе Сибири снега тоже нет, даже третий класс пожарной опасности прогнозируется», — добавил Вильфанд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Кемеровской области 18 апреля ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди.