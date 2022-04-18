Москва, 18 апреля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. На сегодняшний день на 80% территории России все еще сохраняется снежный покров. Об этом 18 апреля рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

«В Москве снег сошел, но еще на 80% территории он лежит, причем плотно. В Северо-Западном федеральном округе его много — снежный покров от 14 до 40 см, на Урале — 30-50 см, в Приволжском федеральном округе - 14 см. До конца недели такая ситуация сохранится», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик уточнил, что на данный момент снег уже сошел в южной части России — в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также на юге Центрального, Приволжского, Уральского федеральных округов.

«На юго-западе Сибири снега тоже нет, даже третий класс пожарной опасности прогнозируется», — добавил Вильфанд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Кемеровской области 18 апреля ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди.