Москва, , 08:35 — REGNUM В России за прошедшие сутки лесопожарные службы потушили 143 лесных пожара. Об этом 18 апреля заявили в Авиалесоохране.

Лесной пожар Publicdomainpictures.net

По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, огонь прошёл по территории почти 4800 га.

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К полуночи 18 апреля в России действовало 48 лесных пожаров на площади 3082 га.

Добавим, что днём ранее, в стране было ликвидировано 127 лесных пожаров на площади почти 5 тыс. гектаров. Лес горел, в частности, в Курганской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Амурской, Новосибирской и Омской областях, Алтайском, Красноярском, Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях.

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На 17 апреля в России действовало 29 лесных пожаров на площади, пройденной огнём, 2 470 га.