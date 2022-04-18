Алданский район, , 08:45 — REGNUM Представитель «Единой России», начальник ФКУ Упрдор «Лена» Александр Шестопалов возглавит Алданский район Якутии. Он победил на выборах, которых проходили с 15 по 17 апреля, с результатом 52,5% или 3895 голосов избирателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избирательной комиссии региона.

Выборы. Владикавказ Vladikavkaz-osetia.ru

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Его ближайший конкурент, руководитель следственного управления СК РФ по Якутии Константин Шкулепо («Справедливая Россия») получил 34,06% голосов. Явка на избирательные участки составила 25,85%, их посетили 7426 человек.

За исполнительного директора ООО «Золотодобывающая компания Резерв» Игоря Стецова (ЛДПР) проголосовали 6,33%, за старшего бармена ООО «Гранд Байкал» Ярослава Евдокимова («Гражданская Платформа») — 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава Алданского района Северин Поздняков ушёл в отставку в октябре 2021 года. Он рассказал, что из-за коронавируса попал в реанимацию, долго реабилитировался, и теперь не сможет работать в полную силу из-за необходимости восстанавливать здоровье.