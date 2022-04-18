Москва, , 08:33 — REGNUM Минкультуры РФ назвало самые популярные места для отдыха жителей и гостей Москвы, В категории «Музеи» лидируют Третьяковская галерея, музей-заповедник «Царицыно», «Манеж» и Музей изобразительных искусств им. Пушкина, сообщается на сайте мэра столицы.

Москва. Третьяковская галерея Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Любители театров чаще выбирают Большой и Малый театры, Театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева, «Сатирикон» и МХАТ им. Чехова. Зоопарк и Большой цирк на проспекте Вернадского стали главными в своей категории.

Самыми популярными среди парков стали парк Победы на Поклонной горе, «Сокольники» и Парк Горького. Самыми известными концертными площадками стали Кремлевский дворец и Московская филармония. Ещё одно самое посещаемое место Москвы — ВДНХ.

Как сообщает ИА REGNUM, в Москве расположено свыше 8 тысяч объектов культурного наследия, более 400 музеев и 250 театров и сотни культурных площадок.

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