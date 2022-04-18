Москва, 18 апреля 2022, 08:32 — REGNUM Особый противопожарный режим введен в 13 регионах России, сообщили 18 апреля в пресс-службе МЧС.
В ведомстве также добавили, что в регионах России фиксируется рост возгораний сухой растительности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сибирском федеральном округе началась борьба с ландшафтными пожарами. Специалисты МЧС России перешли в режим повышенной готовности, сообщили в новосибирском управлении ведомства.
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