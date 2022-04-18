Прага, , 08:44 — REGNUM Европейцы в прошлом не симпатизировали ни Украине, ни украинцам, поэтому за их теперешней «любовью» к этой стране может скрываться ненависть к России. Об этом бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил в статье для портала iDNES. cz.

Вацлав Клаус David Sedlecký

По словам политика, прежде ему всегда было стыдно за то, как чехи обходились с украинскими мигрантами, которые легально или нелегально прибывали в Чехию для работы. Теперь же все «буквально излучают любовь к Украине».

»Не служит ли эта любовь лишь ширмой, скрывающей «ненависть к России», как в своем письме мне написала одна дама, с которой я не знаком лично?» — предположил Клаус.

Он отметил, что ненависть — это плохой и слабый мотив для любви к кому-то другому. Любовью или ненавистью конфликт на Украине урегулировать нельзя, на первый план должны выйти разум и холодный прагматизм.

Экс-президент предположил также, что Украина просто стала «несчастным, но удобным объектом» для конфликта России и Запада. Этим двум сторонам следует как можно скорее сесть за стол переговоров.

Клаус выразил уверенность, что в переговорах России и Запада должны каким-то образом участвовать США и Китай.

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