Чита, , 08:31 — REGNUM Всероссийский День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны проходит 19 апреля ежегодно во многих городах России. К мероприятию присоединится забайкальский краевой краеведческий музей имени А. К. Кузнецова и муниципальные музеи края, сообщает министерство культуры Забайкалья.

Всероссийский День единых действий в память о геноциде советского народа пройдет Чите Министерство культуры Забайкалья

Мемориальное мероприятие состоится в кинотеатре «Удокан». Забайкальский краевой краеведческий музей представит выставку «Без срока давности».

«Это уникальная выставка архивных документов, которая рассказывает о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной советской территории», — рассказали в музее.

Напомним, День памяти геноцида советского народа нацистами призван способствовать сохранению исторической правды о преступлениях нацистов. В этот день в 1943 году был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников».

Появление этого документа было первым фактом признания целенаправленной и масштабной политики нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированной территории и наказуемости таких преступлений.