Рим, , 08:31 — REGNUM Премьер-министр Италии Марио Драги в интервью Corriere della Sera опроверг предположения о том, что он «устал» от конфликтов внутри правящей коалиции и намерен покинуть свой пост.

Марио Драги INSM

«Я собираюсь продолжать свою работу в интересах Италии», — отметил он.

Ранее национальные СМИ сообщали, что Драги якобы устал мирить между собой либералов, популистов и правоконсерваторов, в частности, по вопросу о возможном повышении налогов, и намерен обратиться к президенту страны Серджо Маттарелле с просьбой об отставке.