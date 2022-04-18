Ульяновск, 18 апреля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В Ульяновске завершено рассмотрение и передано в суд уголовное дело по факту присвоения денежных средств, предусмотренных на строительство домов. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Правоохранители установили, что с августа 2013 года по июнь 2015 года три бухгалтера группы строительных компаний, воспользовавшись своим положением, похищали направленные на строительство многоквартирных домов денежные средства.

Как выяснило следствие, для придания законности своим действиям они изготовили фиктивный договор о выдаче похищенных средств якобы физическому лицу на строительство дома в Москве, а взамен заёмщик передал в счёт погашения долга несколько квартир.

По оценке следствия, ущерб превысил 17 млн рублей. В целях обеспечения возмещения ущерба следователями наложен арест на имущество фигурантов на сумму свыше 10 млн рублей.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Фигурантам уголовного дела инкриминировалось девять эпизодов преступления. Ленинский районный суд назначил обвиняемым полтора, два и два с половиной года колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в Ульяновской области был осуждены за мошенничество бывший главный бухгалтер одной из колоний-поселений. Суд установил, что она незаконно перечислила на свой личный расчётный счёт более 645 тыс. рублей. Ей назначен условный срок и 7 тыс. рублей штрафа.

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