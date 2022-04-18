Сеул, , 08:30 — REGNUM 17 апреля генеральный прокурор Южной Кореи Ким О Су подал в отставку в знак протеста против предложения Демократической партии «Тобуро» лишить прокуратуру следственных полномочий. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление генпрокурора.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Генеральный прокурор заявил, что должен взять на себя ответственность за текущий законодательный процесс, направленный, против прокуратуры страны.

Ким О Су также выразил надежду на то, что этот шаг заставит законодателей обратить внимание на чувствительность вопроса, который требует консенсуса и соглашения между правящими и оппозиционными партиями.

Между тем 18 апреля глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин не принял заявление генерального прокурора об отставке.