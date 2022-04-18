Сеул, 18 апреля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. 17 апреля генеральный прокурор Южной Кореи Ким О Су подал в отставку в знак протеста против предложения Демократической партии «Тобуро» лишить прокуратуру следственных полномочий. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление генпрокурора.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Генеральный прокурор заявил, что должен взять на себя ответственность за текущий законодательный процесс, направленный против прокуратуры страны.

Ким О Су также выразил надежду на то, что этот шаг заставит законодателей обратить внимание на чувствительность вопроса, который требует консенсуса и соглашения между правящими и оппозиционными партиями.

Между тем 18 апреля глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин не принял заявление генерального прокурора об отставке.