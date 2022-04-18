Пенза, , 09:30 — REGNUM На железнодорожном вокзале в Пензе встретили очередной поезд с вынужденными переселенцами из Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Встреча жителей Донбасса в Пензе Pnzreg. ru

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Всего в воскресенье, 17 апреля, прибыли более 500 жителей Украины, среди которых женщины, дети и пожилые люди. Их доставили в пункты временного размещения и обеспечили питанием.

По словам губернатора области Олега Мельниченко, для комфортного пребывания жителей Донбасса в пунктах временного размещения имеется все необходимое — бытовая техника, книги, детские игрушки и доступ к интернету. С людьми работают психологи и сотрудники социальных служб.

«Всего с начала специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик в Пензенскую область эвакуировано более 2 тыс. человек. Наша задача — сделать все, чтобы поддержать жителей братских республик в это непростое время, оказать им всестороннюю поддержку», — заявил Мельниченко.

ИА REGNUM ранее сообщало, благодаря отзывчивости жителей Пензенской области, общественных организаций и волонтеров, бизнес-сообщества решаются вопросы с обеспечением вынужденных переселенцев всем необходимым. Заявки о возникающих потребностях оперативно отрабатываются. Условия проживания в пунктах временного размещения приближены к домашним.

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