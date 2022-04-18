Донецк, , 08:27 — REGNUM Населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны киевских боевиков. Об этом 18 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что обстрел Пантелеймоновки со стороны ВСУ был зафиксирован в 07:50 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка.