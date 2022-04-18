Уфа, , 08:28 — REGNUM Четыре участка дороги остаются подтопленными паводковыми водами в Башкирии. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям.

Паводок ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

Сообщается, что у спасателей на контроле остаются три случая затопления (4 участка дороги).

Один участок грунтовой дороги длиной 540 метров ведет к СНТ «Альбатрос» и СНТ «Козарез» Демского района Уфы. Еще один участок грунтовой дороги длиной 100 метров ведет к навесному пешеходному мосту в населенном пункте Пятилетка Иглинского района.

Также подтопленными остаются два участка автодороги «Верхний Авзян – Исмакаево – Бзяк» в Белорецком районе.

Отмечается, что за минувшие 24 часа спасатели сняли с контроля два случая из-за стабилизации обстановки:

Один участок автодороги на территории села Иглино Иглинского района и один участок автодороги Габдюково – Зуяково» в Белорецком районе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с начала половодья в Башкирии было зарегистрировано девять случаев затопления в пяти муниципалитетах, в результате которых оказались затоплены 45 домов, 97 придомовых территорий, семь участков дорог.