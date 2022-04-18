Иркутск, 18 апреля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Иркутские правоохранители обеспокоены увеличением числа ДТП в регионе. По данным территориального ГУ МВД РФ, за неделю с 11 по 17 апреля на дорогах Приангарья произошло 53 ДТП, в которых семь человек погибли, 56 получили травмы различной степени тяжести.

56.мвд.рф ДТП

При этом, в двух случаях водители находились за рулем в состоянии опьянения.

Рейтинг причин ДТП возглавляют: нарушение правил расположения несоответствие скорости конкретным условиям движения — 11; нарушение правил проезда пешеходного перехода — 5; несоблюдение очерёдности проезда — 4.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю с 28 марта по 3 апреля 2022 года в Приангарье произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 18 человек.

Сегодня утром, 18 апреля в Саянске прибывшие на место ЧП полицейские выяснили, что неустановленный водитель на пешеходном переходе допустил наезд на 25-летнего мужчину, а затем скрылся с места ДТП. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в медучреждение.

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