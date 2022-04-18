Кабанский район, Бурятия, , 08:24 — REGNUM В Кабанском районе Бурятии объявлен траур по погибшим работникам Селенгинского целлюлозно-картонного комбината. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Траур Марина Каширская © ИА REGNUM

По словам главы района Алексея Сокольникова, траур будет действовать до 22 апреля. Глубокие соболезнования родным и близким погибших выразил глава республики Алексей Цыденов.

Напомним, в результате отравления неизвестным газом 17 апреля погибли пять работников предприятия — двое мужчин и три женщины. Ещё одна пострадавшая выжила и была госпитализирована. Её состояние врачи оценивают, как удовлетворительное.

«Женщина находится в отделении реанимации Кабанской ЦРБ. Медицинскими работниками оказывается необходимое лечение, в дальнейшем пациентка будет переведена из отделения реанимации в терапевтическое отделение», — отметили в правительстве.

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