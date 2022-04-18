Ульяновск, 18 апреля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства в Николаевском районе: правоохранители отмечают, что один из местных жителей застрелен из самодельного пистолета. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Преступление

Фигурантом уголовного дела является 58-летний житель Николаевского района. Следствие полагает, что 11 апреля 2022 года в одном из домов по улице Ленина в рабочем посёлке Николаевка он выстрелил из самодельного пистолета в 58-летнего знакомого. Полученное ранение оказалось смертельным: мужчина умер на месте происшествия.

«Во время допросов установлено, обвиняемый пришёл в дом к потерпевшему, который отмечал день рождения. В ходе ссоры он достал пистолет, который изготовил сам, и выстрелил», — говорят в следственном управлении.

Подозреваемый арестован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Назначен ряд судебных экспертиз, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года вынесен приговор по делу о покушении на убийство: в ноябре 2019 года 35-летний ульяновец несколько раз выстрелил в своего знакомого из пистолета. Это произошло в квартире одного из домов по улице Ипподромная. Фигурант уголовного дела получил восемь лет и три месяца колонии строгого режима.

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