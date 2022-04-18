Филадельфия, США, , 08:24 — REGNUM «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Иван Проворов Vk.com/ivan_provorov

В составе «Баффало» по дублю оформили нападающие Виктор Олофссон и Тейдж Томпсон, ещё одну шайбу забросил Андерс Бьорк.

В составе «Филадельфии» точными бросками отметились форварды Кевин Хейз, Ноа Кейтс и Зак Макьюэн. Российский защитник Иван Проворов отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Баффало» занимает 11-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 69 очков. «Филадельфия» идёт на 15-м месте в Восточной конференции с 57 очками.

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