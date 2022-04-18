Москва, 18 апреля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. О героических действиях командира расчета (орудия) гаубичного артиллерийского взвода сержанта Николая Михайлова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 18 апреля в Минобороны России.

Минобороны РФ Командир расчета (орудия) гаубичного артиллерийского взвода сержант Николай Михайлов

Уточняется, что сводный расчет гаубичного артиллерийского взвода под командованием сержанта в ходе смены позиций в ночное время обнаружил тщательно подготовленную огневую позицию украинских нацистов, вооруженных противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР), гранатометами и стрелковым оружием.

«Мгновенно оценив ситуацию, Николай принял решение уничтожить позицию радикалов прямой наводкой», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что внезапно открытый по киевским боевикам огонь стал причиной возгорания и последующего подрыва, находящегося на огневой позиции боекомплекта. В результате этого было уничтожено две огневые точки ПТУР и более 20 националистов.

«Благодаря смелым и отважным действиям сержанта Николая Михайлова противнику был нанесен значительный урон», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях командира танковой роты старшего лейтенанта Вадима Гаврикова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.