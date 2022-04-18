Токио, 18 апреля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что одна из целей его участия в министерской встрече G20 заключается в «проведении работы» среди стран, не принявших санкций против России.

Kantei.go.jp Сюнъити Судзуки

«Сейчас Япония вместе с другими странами, в первую очередь с G7, ввела санкции против России. Но если санкции введёт только часть стран, то возможны лазейки», — сказал он на заседании парламентского комитета

Он добавил, что страны, «которые ввели санкции против России, хотят, чтобы как можно больше государств приняли участие в санкциях, чтобы не было лазеек».

«Среди стран-участниц G20 есть и такие, кто воздерживался при голосовании по резолюциям ООН или был против», — отметил Судзуки.

Необходимо «использовать встречу G20, чтобы проводить работу с такими странами», заключил японский министр.