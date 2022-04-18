Детройт, США, , 08:19 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:1.

Максим Мамин Алексей Колчин © ИА REGNUM

Российский нападающий «Флориды» Максим Мамин забросил одну шайбу. Также отличились форварды Энтони Дюклер, Сэм Райнхарт, Антон Лунделль, оформивший дубль, и защитник Густав Форслинг.

В составе «Детройта» точным броском отметился нападающий Пиус Зутер.

На сегодняшний день «Флорида» занимает первое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 114 очков. «Детройт» идёт на 12-м месте в Восточной конференции с 68 очками.

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