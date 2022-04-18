Якутск, , 08:38 — REGNUM В гараже жителя Якутска сгорели два автомобиля потому, что одна из пожарных машин не смогла прибыть для того, чтобы бороться с огнём. Техника увязла в грязи на дороге, не доехав до места ЧП. Видео инцидента опубликовано в соцсетях.

Глиняные холмы сползают в дождь на улицы Лямцы потоками грязи Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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Пожар произошёл 17 апреля. Пожарная машина не доехала несколько десятков метров до горящего гаража в частном секторе столицы Якутии. Она стоит, глубоко увязнув колесом в грязи, на фоне клубов чёрного дыма.

«Вот такие у нас дороги, что «пожарка» застряла», — комментирует автор видео.

В МЧС региона «Комсомольской правде» рассказали, что это не единственный пожарный автомобиль, который отправили тушить возгорание. Эту машину быстро вытащили. Тем не менее, гараж успел полностью выгореть вместе с двумя находящимися в нём машинами.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года мэр Якутска Евгений Григорьев получил представление от прокуратуры с требованием устранить нарушения по качеству дорог. Более 30 улиц Якутска плохо содержались в нарушение требований федерального закона.