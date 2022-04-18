Сеул, , 08:18 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 47 743 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея Russian.news.cn

Согласно опубликованным данным, 47 729 случаев заражения локальные, ещё 14 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до16 353 495.

Известно, что данный показатель является минимальным с 9 февраля, когда началось массовое распространение штамма «Омикрон».

Число жертв пандемии в стране увеличилось на 132 человека — до 21 224 человек. Уровень смертности составил 0,13%.

Число тяжелобольных пациентов сократилось до 850 человек.