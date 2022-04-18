Кызыл, , 08:17 — REGNUM В Туве за минувшую неделю с 8 по 14 апреля выявлено девять новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, это на четыре случая меньше, чем на предыдущей неделе.

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Новые носители зарегистрированы в городах Кызыл и Ак-Довурак, а также в Барун-Хемчикском, Кызылском и Эрзинском районах. Среди заболевших двое детей.

«На лечении находится 18 человек, в том числе на стационарном – 8. Полный вакцинальный курс прошли 105 814 человек, коллективный иммунитет составил 51%», — добавили в ведомстве.