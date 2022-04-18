Донецк, 18 апреля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 18 сообщили апреля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 7:37 с украинских позиций в Красногоровке был открыт огонь по Петровскому району Донецка. По городу выпущено восемь снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ показало кадры последствия ракетной атаки по городу Токмак Запорожской области, ранее освобождённому от националистов.