Москва, , 08:16 — REGNUM Торги по нефти 14 апреля завершились ростом. Баррель нефти марки Brent подорожал на 2,44%, до $111,40, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти Richard Masoner

В последний день рабочей недели нефтяной рынок был закрыт по случаю праздника Страстная пятница.

Сегодня, 18 апреля, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Баррель Brent подорожала на 1,60%, до $113,20.

Повышению цен способствовало сообщение о том, что два ливийских порта остановили отгрузки нефти из-за политического кризиса. Из-за действий протестующих в танкер не удалось загрузить 1 млн баррелей нефти.

Цена достигла сопротивления. Сегодня покупателям нужно закрепиться выше $113,50. В этом случае им откроется дорога к $119.

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