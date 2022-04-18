Москва, 18 апреля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Если западные страны, а не Москва, объявят, что в России дефолт, это не будет соответствовать действительности. Об этом сообщил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Эксперт подчеркнул, что у России есть средства для обслуживания долга, поэтому дефолт по внешним обязательствам никоим образом не повлияет на жизнь обычных граждан страны.

«Это событие не отразится даже на курсе рубля, поскольку он сейчас контролируется государством и удерживается комфортным для всех сторон — и граждан, и импортёров, и экспортёров», — заявил в беседе с агентством «Прайм» Переславский.

Он также считает, что эта история — просто очередной способ давления на Россию, который не окажет абсолютно никакого влияния на жизнь рядовых граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что антироссийские санкции Запада всё сильнее расшатывают экономику России, и потому дефолт является только «вопросом времени». По её словам, санкции Запада якобы «всё глубже въедаются» в российскую экономику, а экспорт в Россию уже «рухнул на 70%».

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При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия способна выдержать нынешнее противостояние с Западом. При этом, указал он, у России нет причин для дефолта, напротив, имеется потенциал для исполнения всех обязательств. Однако, считает Песков, неконструктивная позиция оппонентов по данному вопросу может осложнить ситуацию.

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