Пермь, 18 апреля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Сенаторы от Пермского края обнародовали свои годовые доходы. Член Совета Федерации Алексей Пушков отчитался о доходе за 2021 год в 22,5 млн рублей. Он владеет садовым участком, двумя квартирами, тремя машино-местами, зданием и двумя автомобилями (Mercedes Е230 и Jaguar XJ). Супруга сенатора в 2021 году заработал 4,1 млн рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Сенатор, руководитель временной комиссии по предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов задекларировал доходы за прошлый год почти в 6,8 млн рублей. В собственности имеет три земельных участка, квартиру, доли в другой квартире, два летних садовых дома. Является владельцем автомобиля Volkswagen Туарег. Супруга сенатора за год имеет доход в 334 тыс. рублей.

Напомним, Алексей Пушков за 2020 год заработал 20,5 млн рублей. Андрей Климов имел доход за 2020 год 6,46 млн рублей.