Вашингтон, , 08:14 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» досрочно вышел в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 18 апреля сообщается на сайте лиги.

Александр Овечкин (сс) Michael Miller

«Вашингтон» прошёл в плей-офф благодаря победе «Торонто Мэйпл Лифс» над «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2). За семь матчей до завершения регулярного чемпионата у «Кэпиталз» на счету 94 набранных очка, у «Айлендерс» — 79.

Таким образом, стали известны все участники плей-офф от Восточной конференции. За Кубок Стэнли будут бороться «Флорида», «Торонто», «Каролина», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Тампа», «Бостон», «Питтсбург» и «Вашингтон».

Напомним, в 2018 году «Вашингтон» стал обладателем Кубка Стэнли.