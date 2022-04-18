Джакарта, 18 апреля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Индонезия осуждает акт сожжения Корана в Швеции и просит индонезийских граждан не поддаваться на провокации, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Индонезия осуждает сожжение Корана в Швеции Расмусом Палуданом», — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах.

По словам представителя МИД Индонезии, Расмус Палудан использовал аргумент в пользу свободы выражения мнений, чтобы оскорбить религию.

Посольство Индонезии в Стокгольме попросило всех граждан Индонезии и индонезийскую диаспору в Швеции не поддаваться на провокации и избегать действий, которые потенциально могут нарушить шведские законы и правила.

Напомним, ранее бескомпромиссная антимусульманская группа в Швеции во главе с крайне правым политиком Расмусом Палуданом сожгла Коран. Эта акция привела к демонстрациям. Сотни людей вышли на улицы, чтобы выступить против сожжение Корана в городе Линчепинг на восточном побережье Швеции 15 апреля. Демонстрация закончилась хаосом. Согласно кадрам с места происшествия, загорелась машина, десятки людей в масках напали на полицейскую машину. В результате несколько полицейских были доставлены в больницу.