Ульяновск, 18 апреля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает падать уровень коллективного иммунитета к COVID-19, при этом оставаясь выше среднероссийского уровня. Такие сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 15 апреля, с начала пандемии прививку от ковида сделали 706 987 жителей Ульяновской области, в том числе завершили вакцинацию (то есть привились двумя компонентами) 675 193 человека.

В настоящее время уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 51,1%. Это на 5,9% выше, чем в среднем по России (45,2%), но при этом за неделю показатель в Ульяновской области снизился на 2,2%.

Напомним, что уровень коллективного иммунитета 8 апреля составлял 53,3%, 1 апреля показатель оценивался на уровне 55,5%, 25 марта— 57,4%, 18 марта — 59,3%, 11 марта — 61,4%, 4 марта — 63,7%.

Отметим, что ревакцинацию от ковида прошли более 124 тыс. жителей Ульяновской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске закрыли два пункта вакцинации от COVID-19: на территории одного из торговых центров и в бизнес-центре. Власти сослались на улучшение эпидобстановки, снижение количества госпитализированных и соответствующий уровень коллективного иммунитета.