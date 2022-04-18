Херсон, Украина, , 08:12 — REGNUM Попавшие в плен двое контрактников и один срочник ВСУ рассказали подробности боевых действий в Херсонской области в первый день спецоперации, а также о потере Украиной Херсона.

Военная Операция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Военнопленные дали показания в больнице города Алёшки Херсонской области. По словам одного из них, он ехал в колонне, когда их атаковали с фланга.

«Абсолютно я не знаю, какие у нас были задачи. Нам сказали: езжайте. То есть всё произошло настолько быстро, я не понял вообще, что мы должны были сделать», — сказал военнопленный.

Другой сообщил, что около 07:00–08:00 24 февраля его подразделению, которое базировалось у села Мирное, поступила команда выдвинуться к Херсону, но после никаких задач не ставили.

Военнопленные также отметили, что российские военные при задержании относятся к ним хорошо.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.