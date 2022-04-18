Уфа, 18 апреля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Строительство развязки через железнодорожный переезд в районе Зинино продолжают в Уфе. Об этом 18 апреля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт дорог

Он сообщил, что власти региона планомерно решают транспортные проблемы города. Так, был сдан мост-вставка через реку Белую, стартовал ремонт арочного моста. Начаты работы по строительству развязки через железнодорожный переезд около Зинино (Нагаевский переезд).

Глава региона сообщил, что от местных жителей поступало много жалоб на то, что в этом районе образуются часовые пробки.

«Дорожники уже поставили часть опор, вышли на земляные работы. Ливневки, перекладывание сетей РЖД — все в процессе», — сообщил Хабиров, отметив, что эта развязка нужна всем, поскольку Нагаево быстро застраивается и работы ведутся на опережение.

Он добавил, что понимает, что строительство всегда связано с неудобствами, поэтому попросил жителей потерпеть, поскольку специалисты прикладывают максимум усилий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что введение санкций не отразится на запланированных работах по ремонту дорог в Башкирии.