Москва, , 08:08 — REGNUM Госдума приступила к рассмотрению федерального законопроекта о регулировании работы групп продлённого дня в школах, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно законопроекту, решение об открытии групп принимается образовательной организацией с учетом мнения родителей.

На «продлёнке» наряду с присмотром и уходом за детьми должны осуществляться подготовка к учебным занятиям, проводиться кружки и секции, культурные мероприятия и так далее.

«В случае принятия закона группы продлённого дня станут частью образовательного процесса», — отметил Володин в телеграм-канале.

Кроме того, для снижения родительской платы устанавливается право регионов на дополнительное финансирование групп продлённого дня.

При этом, по словам парламентария, по этому вопросу ещё есть над чем работать. Так, он обратил внимание на то, что сегодня группы продлённого дня есть только в трети школ, и решение об их открытии и порядке организации по-прежнему остаётся в ведении образовательных учреждений.

«Важно, чтобы федеральные нормы гарантировали создание групп продлённого дня в школах. Необходимо обсудить этот вопрос с родительским и учительским сообществом», — считает Володин.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о группах продленного дня внесли в Госдуму парламентарии во главе с Ольгой Казаковой («Единая Россия») 8 апреля.

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