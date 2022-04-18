Абакан, 18 апреля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. В Абакане 17 апреля со всеми почестями простились с военнослужащим Русланом Матвеевым, погибшим в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Хакасии.

R-19. ru Абаканец Руслан Матвеев погиб в ходе спецоперации на Украине

Руслан Матвеев – уроженец Абакана. Матрос, наводчик, служил в разведке морской пехоты. Он удостоен государственной награды посмертно за проявленное в ходе спецоперации мужество.

«Руслан выбрал одну из самых мужественных профессий и был верен своему долгу до самого конца. Вечная память герою и вечная слава», — сказал глава Хакасии Валентин Коновалов.

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